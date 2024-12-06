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        Bursa'da park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı

        Bursa'da park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kedi, Yıldırım Belediyesi ekiplerince kurtarılarak Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:15 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:19
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        Bursa'da park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı
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        Bursa'da park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kedi, Yıldırım Belediyesi ekiplerince kurtarılarak Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

        Davutkadı Mahallesi Musababa Caddesi'nde park halindeki aracının kaputunun altından gelen sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Yıldırım Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarılarak, Yıldırım Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Barınma Merkezi'nde tedaviye alındı.

        Veteriner İşleri Müdürü Nedret Çekmecegil, yaptığı açıklamada, hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da soğuk hava nedeniyle hayvanların sıcak yer aramak için araçların kaputunun altına sığınabileceklerini kaydederek, sürücülerin özellikle sabahları araçlar çalıştırmadan önce kaputa vurarak ses çıkartmasını tavsiye etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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