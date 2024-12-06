Bursa'da park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da soğuk hava nedeniyle hayvanların sıcak yer aramak için araçların kaputunun altına sığınabileceklerini kaydederek, sürücülerin özellikle sabahları araçlar çalıştırmadan önce kaputa vurarak ses çıkartmasını tavsiye etti.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Çekmecegil, yaptığı açıklamada, hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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