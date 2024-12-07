Bursa'da otomobile çarpıp savrulan motosikletteki 2 kişi öldü

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlçeye bağlı Sanayi Caddesi'nde 16 BET 079 plakalı motosikletle seyir halinde olan Abdullah Emin İşkol (24), henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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