Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da aracın çarpmasıyla yerinden fırlayan demir duba, polis memurunu yaraladı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hafif ticari aracın çarpmasıyla yerinden fırlayan demir dubanın başına isabet ettiği polis memuru ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da aracın çarpmasıyla yerinden fırlayan demir duba, polis memurunu yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hafif ticari aracın çarpmasıyla yerinden fırlayan demir dubanın başına isabet ettiği polis memuru ağır yaralandı.

        Şerafettin S. idaresindeki 16 AOY 390 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki Davutdede Metro İstasyonu yakınında bulunan akaryakıt istasyonunun önünden geçtiği sırada yol kenarındaki çöp konteynerine ve istasyonun girişinde bulunan demir dubaya çarptı.

        Kazada, çarpmanın etkisiyle yerinden fırlayan yaklaşık 1 metre uzunluktaki duba, akaryakıt istasyonu fiyat panosunun önünde oturan polis memuru Bilal Y'nin başına isabet etti.

        Mesai saati dışında yaşadığı olayda yaralanan Bilal Y, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Bilal Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        - Yoldan geçen kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, hafif ticari aracın önce çöp konteynerine çarptığı, devrilen konteynerin yoldan geçen Elmıra D'yi düşürdüğü görülüyor.

        Görüntülerde, aracın daha sonra çarparak yerinden söktüğü demir dubanın fırlayıp Bilal Y'ye isabet ettiği de yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstanbul'da Şilili Escobar, İsviçreli iş insanı Kekork'u soydu!
        İstanbul'da Şilili Escobar, İsviçreli iş insanı Kekork'u soydu!
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        Dev derbinin 11'leri
        Dev derbinin 11'leri
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Erkekleri tanıma rehberi
        Erkekleri tanıma rehberi

        Benzer Haberler

        Bursa'da yasa dışı silah imalatı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Bursa'da yasa dışı silah imalatı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Konseri, 5 yılda kaybettikleri 4'üncü sanatçı arkadaşlarına ithaf ettiler
        Konseri, 5 yılda kaybettikleri 4'üncü sanatçı arkadaşlarına ithaf ettiler
        2 işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu 20 kişinin yaralandığı kaza kam...
        2 işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu 20 kişinin yaralandığı kaza kam...
        Bursa merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuk...
        Bursa merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuk...
        TOFAŞ, lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam ediyor
        TOFAŞ, lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam ediyor
        5 yıl önce yazdığı veda mektubu, ölüm ilanı oldu
        5 yıl önce yazdığı veda mektubu, ölüm ilanı oldu