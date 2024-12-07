20. Uluslararası Orhan Holding Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) katkısıyla düzenlenen 20. Uluslararası Orhan Holding Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.
Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) katkısıyla düzenlenen 20. Uluslararası Orhan Holding Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan yarışmanın mimarı Jülide Orhan, yıllar önce radyoda program sunucusunun "Yangında ilk kurtarılması gereken şeyin fotoğraflar olması gerekir." sözüyle fotoğrafa tutku ve merakının başladığını anlattı.
Fotoğrafların arkasında mesajların bulunduğunu belirten Orhan, "Fotoğrafları paylaşırken biz orada sadece fotoğrafçının kendisine ödül vermedik. O fotoğrafçının bizlerle paylaştığı önemli olayları, kültür, gelenek, adetler, birbirimizin arasında bir görsel köprü kurduk. Bunu da fotoğrafla elde ettik." dedi.
Orhan, 20 yıldır yarışmanın uluslararası boyutta düzenlendiğini dile getirerek, 47 ülkeden fotoğraf sanatçılarından binlerce eserin yer aldığı arşivin oluştuğunu anlattı.
"Birlikte ileriye" temasıyla bu yılki yarışmaya 1347 fotoğraf sanatçısı, 4 bin 767 eserle katıldı.
Yarışmada çeşitli kategorilerdeki 60 fotoğraf ödüllendirildi.
Anadolu Ajansı
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