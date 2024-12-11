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        Çekme karavanlarla ilgili yönetmelik sektörü ileriye taşıyacak

        CEM ŞAN - Karavan Endüstrisi Derneği Başkanı Hüseyin Taşkın, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 750 kilogram altındaki çekme karavanların 1 Ocak 2025'ten itibaren tescile tabi olmasıyla sektörün gelişme kaydedeceğini, karavanların daha güvenli hale geleceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:05 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:05
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        Çekme karavanlarla ilgili yönetmelik sektörü ileriye taşıyacak
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        CEM ŞAN - Karavan Endüstrisi Derneği Başkanı Hüseyin Taşkın, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 750 kilogram altındaki çekme karavanların 1 Ocak 2025'ten itibaren tescile tabi olmasıyla sektörün gelişme kaydedeceğini, karavanların daha güvenli hale geleceğini söyledi.

        Taşkın, 4 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le getirilen düzenlemeleri AA muhabirine değerlendirdi.

        O1 belge ile düzenlenen 750 kilogram altındaki karavanların kara yollarında herhangi bir ruhsata ihtiyaç duymadan öndeki aracın plakasıyla kullanılabildiğini kaydeden Taşkın, yeni yönetmelikle artık çekme karavanların 1 Ocak 2025'ten itibaren tescile tabi olacağını ifade etti.

        Yeni yönetmelikle artık karavanların sigortalanabileceğini belirten Taşkın, "Bundan sonra karavan üreticileri, çekme karavanları sadece fatura karşılığında vermeyecek. Noterler Birliğindeki Araç Tescil Sistemi (ARTES) üzerinden çekme karavanı tescil edecek. 750 kilogram altındaki çekme karavanlar yılda bir kere muayeneye girecek. Bu muayene sebebiyle daha güvenli hale gelmiş olacak." dedi.

        Taşkın, yönetmelikten dolayı çekme karavanı olanların kaygıya kapıldığını ancak paniğe gerek olmadığını dile getirdi.

        Devletin, ARTES'e kayıt için karavan sahiplerine 2035 yılına kadar süre tanıdığını anlatan Taşkın, "Zaman içinde bazı üreticiler iş yerlerini kapadı. Yönetmelikle ilgili 1 Ocak 2025'ten 1 Temmuz 2025'e kadar geçiş süresi var. Bu geçiş süresinde bu gibi durumlar netlik kazanacak. Bunlar gözlemlenecek. Bundan sonra gerekli bütün işlemler onlar için de uygulanacak." dedi.

        Taşkın, bundan sonra alınacak karavanların da yılbaşından itibaren ARTES'e kayıtlı olacağını ifade etti.

        Bu muayeneler sayesinde iyi olanlarla merdiven altı tabir edilen ve kuralına uygun yapılmayan kötü karavanların birbirinden ayrılacağına işaret eden Taşkın, karavanların daha güvenli hale geleceğini vurguladı.

        - "Türkiye'de 35 bine yakın tescilli karavan var"

        Yönetmeliği çok olumlu karşıladıklarını aktaran Taşkın, çekme karavanların muayeneye tabi olmasıyla bu araçların yolda kalması ve trafikte yaşanan kazaların önüne geçilmesinin amaçlandığını bildirdi.

        Her yıl muayeneye giren karavanların şasinin kontrol edileceğini ve eksikliklerinin giderileceğini dile getiren Taşkın, "Türkiye'de pandemi ve deprem sonrasında ciddi bir karavan sayısı oluşmaya başladı. Pandemiye girerken Türkiye'de 8 bin karavandan bahsediyorduk. Sektör de küçük bir sektördü. 5-10 kişinin üretim yaptığı bir sektördü. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de 35 bine yakın tescilli karavan var. Bunların içinde O1 yani çekme karavanları göremiyoruz. Çekme karavanlarla bu sayının çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

        Hüseyin Taşkın, Avrupa'da 2021 yılı sonu itibarıyla 6 milyona yakın karavanın trafikte olduğu bilgisini verdi.

        Avrupa'da karavan sektörünün yıllık hacminin 55 milyar avroya yakın olduğunu, bunun yaklaşık 35 milyon avrosunun üretimden, 20 milyar avrosunun karavan turizminden geldiğini anlatan Taşkın, şunları kaydetti:

        "Şu anda Türkiye'de 1000'e yakın üretici var. Çok iyi işler çıkıyor. İyi karavanlar üretip Avrupa'ya gönderiyoruz. Bu yönetmelik normal üretim yapan hiç kimseyi etkilemeyecek. Karavanı olan kimseyi etkilemeyecek. Geçiş için devlet çok iyi bir süre verdi. Bu sektöre artı getirecek düzenlemedir. Doğru değerlendirmek lazım. Yönetmelik, sektöre kalite getirecek. Bindiğimiz karavanlar çok daha iyi hale gelecek. Çok doğru bir karar. Bu yönetmelikle her şey çok daha düzenli olacak. Sektör daha denetlenebilir hale gelmiş olacak. Bu denetlemelerin ve doğru uygulamaların sonucunda kazalardan ve bazı risklerden otomatik olarak uzaklaşmış olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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