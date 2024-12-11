İnegöl'de dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yerini tespit ettikleri hükümlü M.K'yi, titiz takip ve planlı operasyon sonucu saklandığı adreste yakalayıp hakkında işlem yaptı.

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