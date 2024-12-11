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        İnegöl'de dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:46 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:47
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        İnegöl'de dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yerini tespit ettikleri hükümlü M.K'yi, titiz takip ve planlı operasyon sonucu saklandığı adreste yakalayıp hakkında işlem yaptı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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