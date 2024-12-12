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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 09:09 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:10
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yolçatı Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Gerekli izinlerin alınmasının ardından bu adrese baskın yapan polis, 3 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlıların üzerlerinde ve evde yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 pompalı tüfek, suç geliri olduğu değerlendirilen 1895 lira ve 10 avro ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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