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        Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi

        Bursa Adalet Sarayında silahlı kavgayla ilgili davanın duruşmasında 2 sanığın hayatını kaybettiği, 2 jandarmanın yaralandığı olaya ilişkin yayın yasağı konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:34 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:34
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        Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi
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        Bursa Adalet Sarayında silahlı kavgayla ilgili davanın duruşmasında 2 sanığın hayatını kaybettiği, 2 jandarmanın yaralandığı olaya ilişkin yayın yasağı konuldu.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6. Sulh Ceza Hakimliğinden yayın yasağı talebinde bulunuldu.

        Bunun üzerine, 6. Sulh Ceza Hakimliğince talebin kabulüne karar verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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