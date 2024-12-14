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        Bursa'da park halindeki araçlara çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 13:58 Güncelleme: 14.12.2024 - 14:17
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        Bursa'da park halindeki araçlara çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        Şevval D. (24) yönetimindeki 09 CBF 14 plakalı otomobil, Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 16 KNK 19 plakalı hafif ticari araç ile 16 F 2715 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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