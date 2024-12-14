Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler ile 16 BFG 480 plakalı araçta bulunan 8 yaşındaki Feyza K. ve diğer araçtaki Mustafa S. (39) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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