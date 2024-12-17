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        Orhangazi'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Orhangazi ilçesinde, bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:52 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:07
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        Orhangazi'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Orhangazi ilçesinde, bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

        Orhangazi-Bursa kara yolu, Karsak kavşağı otoban ayrımında, Adem T. (34) idaresindeki 16 HK 350 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        Kazada sürücü Adem T. ile araçta bulunan bir kadın hafif yaralandı.

        Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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