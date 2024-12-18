Sanatçı Erol Köker Bursa'da sahne aldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından düzenlenen konserde, sanatçı Erol Köker sahne aldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından düzenlenen konserde, sanatçı Erol Köker sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri şef Yaşar Kemal Alim yönetti.
Konuk sanatçı Köker, koro ve orkestra eşliğinde Türk halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.
Gecede Ege, Karadeniz, Rumeli ve İç Anadolu türkülerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.
Konser sonunda solist ve orkestra, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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