Sanatçı Erol Köker Bursa'da sahne aldı

Konser sonunda solist ve orkestra, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gecede Ege, Karadeniz, Rumeli ve İç Anadolu türkülerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

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