Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye nakledilecek

Böbrekler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde iki, karaciğer ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde bir hastaya nakledilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 65 yaşındaki Ali Veysel Küçüksoy, 13 Aralık'ta rahatsızlanmasının ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri, nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.

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