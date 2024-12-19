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        Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye nakledilecek

        Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri, nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:30 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:30
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        Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye nakledilecek
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        Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri, nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 65 yaşındaki Ali Veysel Küçüksoy, 13 Aralık'ta rahatsızlanmasının ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kafatasının içinde kanama tespit edilen Küçüksoy, yoğun bakıma alındı. Bu kişinin beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından hastanenin organ nakli yetkilileri, aileyle görüştü.

        Ailesinin organ nakline onay vermesinin ardından Küçüksoy'un böbrekleri ile karaciğeri operasyonla alındı.

        Böbrekler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde iki, karaciğer ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde bir hastaya nakledilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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