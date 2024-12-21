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        İnegöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 13:16 Güncelleme: 21.12.2024 - 13:17
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        İnegöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokağı'nda Sedat G. (29) yönetimindeki 16 AEP 180 plakalı otomobil ile İlker A'nın (24) kullandığı 16 BIR 495 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza yerine, durumun bildirilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan İlker A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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