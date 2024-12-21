Bursa'da lise öğrencileri "kışı karşılama" ritüelini canlandırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir lisede, eski Türk geleneklerinin yaşatılması amacıyla "kışı karşılama" ritüeli canlandırıldı.

Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesince "TÜBİTAK 2204-A Lise Proje Yarışmaları" kapsamında somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik organize edilen etkinlik, İnegöl Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle kırsal Bilalköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, programda yaptığı konuşmada, projede fikri, katkısı, emeği olanlara teşekkür etti. Bunun öğrencilerin eğitim faaliyeti olmasının yanında büyüklerin de farkındalığını artıran bir proje olduğunu belirten Taban, "Baharın gelişini kutladığımız gibi bunda da toprağı uykuya gönderiyoruz. Gelenek göreneklerimizin, adetlerimizin yaşatılmasını istiyoruz. Unutulmaya yüz tutan tüm bu güzellikleri, gün yüzüne çıkaralım istiyoruz. Bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Proje yürütücüsü lisenin Felsefe Grubu Öğretmeni Pınar Yıldız ise bu tür etkinliklerin genç nesillerde kültürel farkındalık oluşturduğunu, bölgeye değer kattığını vurguladı. Hem kültürel mirasın korunmasını hem de yerel yönetimde kadınların gücünün ne kadar etkin olduğunu ortaya koymayı amaçladıklarını ifade eden Yıldız, "Bugün 21 Aralık, en uzun geceyi yaşadığımız gün. Kışın gelişini kutluyoruz. Bu, eski bir Türk geleneğidir. Bir sonraki seferde de nevruzda doğayı uyandıracağız, bunu şenlikle kutlayacağız." dedi.