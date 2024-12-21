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        AK Parti Mudanya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Kaan Gürbüz seçildi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, AK Parti'nin 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde başkanlığa Kaan Gürbüz getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 20:29 Güncelleme: 21.12.2024 - 20:30
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        AK Parti Mudanya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Kaan Gürbüz seçildi
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, AK Parti'nin 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde başkanlığa Kaan Gürbüz getirildi.

        Mudanya Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen kongreye AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed İsmail Kap, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk'ün yanı sıra çok sayıda parti üyesi ve davetli katıldı.

        İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Kaan Gürbüz, Mudanya'nın hak ettiği hizmeti alması için yoğun çalışma gayreti içinde olacaklarını söyledi.

        Gürbüz, "Sokak sokak gezerek çalmadık kapı, öpmedik el bırakmayacağız. Mudanya'yı sahipsiz bırakanların 'Biz buradayız' dediğimizi duymasını sağlayacak ve gece gündüz bu ilçe için çalışacağız. Sizlere söz veriyoruz." dedi.

        Kaan Gürbüz, eski ilçe gençlik kolları başkanlarına plaket vererek hizmetleri için teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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