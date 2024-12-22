Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Melike Ünver S. (38) ve Hüseyin Eymen S. (6) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Yolu üzerinde, Gökmen S. (46) idaresindeki 16 KGR 27 plakalı otomobil ile Ertekin K. (52) yönetimindeki 16 BDD 314 plakalı otomobil çarpıştı.

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