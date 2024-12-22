Bursa'da 150 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, durdurulan şüpheli araçta el yapımı 150 ruhsatsız tabancı ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, durdurulan şüpheli araçta el yapımı 150 ruhsatsız tabancı ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İnegöl Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin "ruhsatsız silah taşıyanlara" yönelik çalışmasında şüpheli araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, el yapımı ve ruhsatsız 150 tabancı ele geçirildi.
Ekipler, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
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