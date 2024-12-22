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        Bursa'da 150 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, durdurulan şüpheli araçta el yapımı 150 ruhsatsız tabancı ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 22:05 Güncelleme: 22.12.2024 - 22:05
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        Bursa'da 150 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, durdurulan şüpheli araçta el yapımı 150 ruhsatsız tabancı ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

        İnegöl Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin "ruhsatsız silah taşıyanlara" yönelik çalışmasında şüpheli araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, el yapımı ve ruhsatsız 150 tabancı ele geçirildi.

        Ekipler, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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