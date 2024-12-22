Bursa'da 150 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, el yapımı ve ruhsatsız 150 tabancı ele geçirildi.

İnegöl Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin "ruhsatsız silah taşıyanlara" yönelik çalışmasında şüpheli araç durduruldu.

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