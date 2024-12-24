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        İnegöl'de kardeşi tarafından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada yaralanan kişi, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:11
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        İnegöl'de kardeşi tarafından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada yaralanan kişi, hastanede tedaviye alındı.

        Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokağı'nda yürüyen Bülent G, aralarında eskiye dayanan husumet bulunan kardeşi Erdami G. (52) ile karşılaştı.

        Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda Bülent G'nin, sopayla darbettiği kardeşine yanındaki tabancayla ateş ettiği öne sürüldü.

        Erdami G, bacağına isabet eden mermi nedeniyle yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay yerinde polise teslim olan Bülent G. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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