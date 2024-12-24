İnegöl'de kardeşi tarafından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada yaralanan kişi, hastanede tedaviye alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada yaralanan kişi, hastanede tedaviye alındı.
Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokağı'nda yürüyen Bülent G, aralarında eskiye dayanan husumet bulunan kardeşi Erdami G. (52) ile karşılaştı.
Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda Bülent G'nin, sopayla darbettiği kardeşine yanındaki tabancayla ateş ettiği öne sürüldü.
Erdami G, bacağına isabet eden mermi nedeniyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinde polise teslim olan Bülent G. ise gözaltına alındı.
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