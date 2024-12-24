İnegöl'de direğe çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir pikabın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir pikabın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda seyreden Yusuf Ö. (23) yönetimindeki 35 BLF 602 plakalı araç, mahalle girişinde kontrolden çıkarak yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, mahallede elektrik kesintisi yaşandı.
Yaralanan sürücü Yusuf Ö, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Elektrik dağıtım firması ekipleri, mahalleye yeniden enerji sağlanabilmesi için çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Devrilen direğin kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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