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        İnegöl'de direğe çarpan aracın sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir pikabın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 20:09 Güncelleme: 24.12.2024 - 20:09
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        İnegöl'de direğe çarpan aracın sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir pikabın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda seyreden Yusuf Ö. (23) yönetimindeki 35 BLF 602 plakalı araç, mahalle girişinde kontrolden çıkarak yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

        Yaralanan sürücü Yusuf Ö, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Elektrik dağıtım firması ekipleri, mahalleye yeniden enerji sağlanabilmesi için çalışma başlattı.

        Jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Devrilen direğin kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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