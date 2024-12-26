Bursa'da sahte içki operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla, diğeri ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 4 bin 735 litre etil alkol, 350 sahte bandrol, 8 gümrük kaçağı içki, pompalı tüfek, 17 kartuş ve çeşitli sayıda kaçak içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.