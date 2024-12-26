Bursa'da sahte içki operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
Bursa'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.
Bursa'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 4 bin 735 litre etil alkol, 350 sahte bandrol, 8 gümrük kaçağı içki, pompalı tüfek, 17 kartuş ve çeşitli sayıda kaçak içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla, diğeri ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.
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