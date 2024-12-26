Bursa'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tedavi altına alınan 6 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Okul yöneticileri de hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Mide bulantısı ve baş dönmesi belirtileri olan öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Camiikebir Mahallesi'ndeki bir ortaokulda "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında evlerden getirilen yiyecekleri tüketen 6 öğrenci bir süre sonra rahatsızlandı.

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