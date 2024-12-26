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        Bursa'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir okulda düzenlenen etkinlikte yediklerinden rahatsızlandığı öne sürülen 6 öğrenci, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:47 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:48
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        Bursa'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir okulda düzenlenen etkinlikte yediklerinden rahatsızlandığı öne sürülen 6 öğrenci, hastanede tedaviye alındı.

        Camiikebir Mahallesi'ndeki bir ortaokulda "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında evlerden getirilen yiyecekleri tüketen 6 öğrenci bir süre sonra rahatsızlandı.

        Mide bulantısı ve baş dönmesi belirtileri olan öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan 6 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Okul yöneticileri de hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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