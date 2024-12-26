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        Bursa'da bir kişiyi, "kaçırılan kardeşini kurtarma" bahanesiyle dolandıran zanlı yakalandı

        Bursa'da bir kişiye kendisini polis olarak tanıtıp kardeşinin kaçırıldığı bahanesiyle 1 milyon liradan fazla ziynet ve dövizini dolandıran şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 22:26 Güncelleme: 26.12.2024 - 22:26
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        Bursa'da bir kişiyi, "kaçırılan kardeşini kurtarma" bahanesiyle dolandıran zanlı yakalandı
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        Bursa'da bir kişiye kendisini polis olarak tanıtıp kardeşinin kaçırıldığı bahanesiyle 1 milyon liradan fazla ziynet ve dövizini dolandıran şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Nilüfer Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Z.M.M. (26) kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin kardeşinin kaçırıldığını ve kurtarılması için evinde bulunan altın ve paraları teslim etmesini, kendisinin de kimliğini bilmediği 20'li yaşlardaki birine sözleşilen yerde 8 bin dolar, 8 bin avro nakit para ile yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziyneti verdiğini ihbar etti.

        Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 50'ye yakın güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek şüphelinin E.K. olduğunu tespit etti.

        Bursa Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'da düzenlenen operasyon sonucu zanlı dolandırdığı paralarla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Ele geçirilen ziynet ve paralar da mağdura teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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