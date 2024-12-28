Bursa'da bir diş hekimi hastası tarafından bıçakla yaralandı

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Arabayatağı Mahallesi Özen Sokak'taki özel bir klinikte, ismi henüz öğrenilemeyen kadın hasta ile diş hekimi H.N.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir diş hekimi, kadın hastası tarafından bıçakla yaralandı.

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