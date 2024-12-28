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        Bursa'da bir diş hekimi hastası tarafından bıçakla yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir diş hekimi, kadın hastası tarafından bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 18:36 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:36
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        Bursa'da bir diş hekimi hastası tarafından bıçakla yaralandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir diş hekimi, kadın hastası tarafından bıçakla yaralandı.

        Arabayatağı Mahallesi Özen Sokak'taki özel bir klinikte, ismi henüz öğrenilemeyen kadın hasta ile diş hekimi H.N.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında kadın, yanında taşıdığı bıçakla H.N.Ö'yü sağ omzundan bıçakladı.

        Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Hafif yaralanan diş hekiminin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Şüpheli kadın hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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