Bursa'da tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bursa Çevre Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiye, seyir halindeki 34 KVG 818 plakalı tır çarptı.

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