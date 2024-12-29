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        Bursa'da tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 00:59 Güncelleme: 29.12.2024 - 00:59
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        Bursa'da tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti
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        Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Bursa Çevre Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiye, seyir halindeki 34 KVG 818 plakalı tır çarptı.

        Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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