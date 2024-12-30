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        Mudanya'da kum terapisi etkinliği düzenlendi

        Mudanya'da bulunan kum terapisi meraklıları bir araya geldi. İstanbul, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Balıkesir'den ruh sağlığı çalışanlarının katıldığı etkinlikte, kum oyunu terapisi tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 09:12 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:12
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        Mudanya'da kum terapisi etkinliği düzenlendi
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        Mudanya’da bulunan kum terapisi meraklıları bir araya geldi. İstanbul, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Balıkesir’den ruh sağlığı çalışanlarının katıldığı etkinlikte, kum oyunu terapisi tanıtıldı.

        Etkinlik, Hüseyin Pehlivan’ın koordinatörlüğünde ve Sezen Cavuldak’ın eğitmenliğinde 60 kişi ile gerçekleştirildi.

        Gökyüzü veya suyu temsil eden mavi boyalı kum tepsileri ve yüzlerce minyatürün kullanıldığı terapide Sezen Cavuldak, bu minyatürlerin danışanın hayat öyküsünü yansıttığını belirtti.

        Etkinlik plaket takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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