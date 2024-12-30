Mudanya'da kum terapisi etkinliği düzenlendi

Etkinlik plaket takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

Gökyüzü veya suyu temsil eden mavi boyalı kum tepsileri ve yüzlerce minyatürün kullanıldığı terapide Sezen Cavuldak, bu minyatürlerin danışanın hayat öyküsünü yansıttığını belirtti.

Etkinlik, Hüseyin Pehlivan’ın koordinatörlüğünde ve Sezen Cavuldak’ın eğitmenliğinde 60 kişi ile gerçekleştirildi.

Mudanya’da bulunan kum terapisi meraklıları bir araya geldi. İstanbul, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Balıkesir’den ruh sağlığı çalışanlarının katıldığı etkinlikte, kum oyunu terapisi tanıtıldı.

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