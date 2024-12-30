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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 22:35 Güncelleme: 30.12.2024 - 22:37
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Nazlı Cisil Güngör

        Bursaspor Yörsan: Michineau 12, Mutaf 12, Pipes 16, Grantham 14, Gavrilovic 16, Brown 20, Berkay Candan 9, Sharma 5, Mehmet Atalan, Mete Paçacı

        Yalovaspor Basketbol: Nichols 15, Krampelj 12, McConico 13, Johnson 13, Kadir Bayram, Sherfield 25, Egemen Güven 12, Peterka, Hill, Boran Güler 3

        1. Periyot: 23-22

        Devre: 51-36

        3. Periyot: 78-61

        5 faulle çıkan: 38.28 Kramplelj (Yalovaspor Basketbol)

        BURSA

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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