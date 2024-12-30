Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Nazlı Cisil Güngör
Bursaspor Yörsan: Michineau 12, Mutaf 12, Pipes 16, Grantham 14, Gavrilovic 16, Brown 20, Berkay Candan 9, Sharma 5, Mehmet Atalan, Mete Paçacı
Yalovaspor Basketbol: Nichols 15, Krampelj 12, McConico 13, Johnson 13, Kadir Bayram, Sherfield 25, Egemen Güven 12, Peterka, Hill, Boran Güler 3
1. Periyot: 23-22
Devre: 51-36
3. Periyot: 78-61
5 faulle çıkan: 38.28 Kramplelj (Yalovaspor Basketbol)
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