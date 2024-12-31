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        Bursa'da kaçak diş kliniği mühürlendi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekipleri kaçak diş kliniğini mühürledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 09:32 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:44
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        Bursa'da kaçak diş kliniği mühürlendi
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekipleri kaçak diş kliniğini mühürledi.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aktarhüssam Mahallesi'nde kaçak diş kliniği olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Adrese giden ekipler, iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve diş hekimliğinde kullanılan çeşitli tıbbi cihaz ve eczanın bulunduğunu belirledi.

        İş yerinde bulunan yabancı uyruklu N.A.A. ve B.B. yakalandı.

        Kaçak kliniğin mühürlendiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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