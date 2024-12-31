Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Hacivat Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

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