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        Karacabey'de ortaokul öğrencilerinden kan bağışı çağrısı

        Karacabey Ortaokulu öğrencileri, Türk Kızılay ile ortaklaşa hazırladığı "Karacabey Kan Bağışçıları Günü" projesi için destek ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 14:35 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:35
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        Karacabey'de ortaokul öğrencilerinden kan bağışı çağrısı
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        Karacabey Ortaokulu öğrencileri, Türk Kızılay ile ortaklaşa hazırladığı "Karacabey Kan Bağışçıları Günü" projesi için destek ziyaretlerinde bulundu.

        Kan bağışına duyarlılığın artırılması için Karacabey Ortaokulu öğrencileri tarafından "Karacabey Kan Bağışçıları Günü" kampanyası düzenledi.

        Kızılay Kulübü öğrencileri, proje kapsamında Okul Müdürü Muhammet Ali Erbir, Karacabey Ortaokulu Kızılay Kulübü Öğretmeni Saadet Efe ve kulüp öğrencileri tarafından Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve ilçe protokolüne davetiye ulaştırdı.

        Öğrenciler ayrıca, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ederek etkinliğe davet etmeye devam ediyor.

        Kızılay Kulübü öğrencileri, duyarlı tüm ilçe halkına çağrıda bulunarak, etkinlik günü kan vermeye davet etti

        "Karacabey Kan Bağışçıları Günü" 9 Ocak Perşembe günü saat 10.00 ila 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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