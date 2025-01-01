Bursa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Orhangazi-Bursa kara yolunun Süpürgelik mevkisinde, Güven Çilesiz (48) yönetimindeki 16 BKS 972 plakalı motosikletle M.E.I. (66) idaresindeki 16 VR 287 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından motosikletten savrulan Çilesiz, ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çilesiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü M.E.I. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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