Marmarabirlik ortaklarına yarın 200 milyon lira ödeme yapılacak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklara yarın beşinci dilim kapsamında 200 milyon lira ödeme yapılacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ortaklar 14-27 Aralık'ta teslim ettikleri ürün bedelinin yarısına karşılık paylarına düşen miktarı Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.

Kampanyanın başladığı 21 Ekim'den bu yana yaklaşık 55 bin ton ürün alan Marmarabirlik tarafından ortaklara yapılan ödemeler, beşinci dilimle 1 milyar 441 milyon liraya ulaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, tüm kooperatif bölgelerinde alımların devam ettiğini ifade etti.

Bazı kooperatiflerde alımların sonuna doğru yaklaşıldığını bildiren Asa, hasadın 15-20 Ocak'a kadar devam edeceğini aktardı.