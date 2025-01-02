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        Bursa'da oyuncak silahla kuyumcuya soygun girişimi güvenlik kamerasında

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kar maskesi takan şüphelinin oyuncak silahla kuyumcuyu soyma girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 20:12 Güncelleme: 02.01.2025 - 20:12
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        Bursa'da oyuncak silahla kuyumcuya soygun girişimi güvenlik kamerasında
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        Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, kar maskesi takan şüphelinin oyuncak silahla kuyumcuyu soyma girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Gülbahçe Mahallesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen kar maskeli şüpheli, girdiği kuyumcuda oyuncak silahı doğrultup altınların çantaya doldurulmasını istedi.

        İşyeri sahibi, altınları doldururken zanlının elindeki silahın oyuncak olduğunu fark etti.

        Bunun üzerine iş yeri sahibiyle boğuşmanın ardından kaçan şüpheliyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Soygun girişimi ve işyeri sahibiyle şüphelinin boğuştuğu anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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