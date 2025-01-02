Bursa'da oyuncak silahla kuyumcuya soygun girişimi güvenlik kamerasında
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kar maskesi takan şüphelinin oyuncak silahla kuyumcuyu soyma girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, kar maskesi takan şüphelinin oyuncak silahla kuyumcuyu soyma girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gülbahçe Mahallesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen kar maskeli şüpheli, girdiği kuyumcuda oyuncak silahı doğrultup altınların çantaya doldurulmasını istedi.
İşyeri sahibi, altınları doldururken zanlının elindeki silahın oyuncak olduğunu fark etti.
Bunun üzerine iş yeri sahibiyle boğuşmanın ardından kaçan şüpheliyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Soygun girişimi ve işyeri sahibiyle şüphelinin boğuştuğu anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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