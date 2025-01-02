Bursa'da oyuncak silahla kuyumcuya soygun girişimi güvenlik kamerasında

Bunun üzerine iş yeri sahibiyle boğuşmanın ardından kaçan şüpheliyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

İşyeri sahibi, altınları doldururken zanlının elindeki silahın oyuncak olduğunu fark etti.

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