Bursa'da aracında 150 ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı

Ekipler, il dışından araç kiralayıp, dikkati çekmemek için eşi ve çocuklarını da yanına alan zanlı D.Ö'nün alternatif güzergahlardan Bursa'ya geleceğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, il dışından çok sayıda ruhsatsız tabanca sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

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