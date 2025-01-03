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        Bursa'da aracında 150 ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde aracında 150 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 13:06 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:12
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        Bursa'da aracında 150 ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde aracında 150 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, il dışından çok sayıda ruhsatsız tabanca sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, il dışından araç kiralayıp, dikkati çekmemek için eşi ve çocuklarını da yanına alan zanlı D.Ö'nün alternatif güzergahlardan Bursa'ya geleceğini belirledi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, şüphelinin içinde bulunduğu aracı İnegöl ilçesinde durdurdu.

        Yapılan aramada, aracın bagajında satışa hazır halde ayrı ayrı paketlenmiş 150 tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "ruhsatsız silah ticareti" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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