Bursa'da kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kazada sürücü Abdullah S. ile hafif yaralanırken, araçta yolcu konumunda bulunan Abdullah S. (17) de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Türkel Çevre Yolu, Cerrah Kavşağı yakınında seyir halinde olan Abdullah S. (18) yönetimindeki 16 MB 7509 plakalı otomobil, karşı şeride geçip kaza yaptı.

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