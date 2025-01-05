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        Bursa'da kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 09:48 Güncelleme: 05.01.2025 - 09:48
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        Bursa'da kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ahmet Türkel Çevre Yolu, Cerrah Kavşağı yakınında seyir halinde olan Abdullah S. (18) yönetimindeki 16 MB 7509 plakalı otomobil, karşı şeride geçip kaza yaptı.

        Kazada sürücü Abdullah S. ile hafif yaralanırken, araçta yolcu konumunda bulunan Abdullah S. (17) de yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

        Kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Hasarlı araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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