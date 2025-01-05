GÜNCELLEME - Bursa'da yeğeni tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yeğeni tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde Kadir Z. (20) ile amcası Efe Z. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Z, amcasını birçok yerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Efe Z'yi yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Hastanede tedavisi süren Efe Z'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.