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        Bursa'da amcasını bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde amcasını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 21:57 Güncelleme: 05.01.2025 - 21:57
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        Bursa'da amcasını bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde amcasını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kadir Z. (20) adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, özel bir hastanede tedavisi süren Efe Z'nin (27) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise "Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        - Olay

        Dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde Kadir Z. (20) ile amcası Efe Z. (27) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Z, amcasını birçok yerinden bıçaklamıştı. Kadir Z. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Efe Z. ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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