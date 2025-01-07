İnegöl'de elini kesen işçi hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir fabrikada elini keserek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir fabrikada elini keserek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan R.S, taşmalama makinesiyle elini kesti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldıran yaralı, daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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