Bursa'da yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.
Çitli Mahallesi'nde yaşayan Mansur Dağcı, tarlasında bulduğu şahinin uçamadığını ve yaralı olduğunu fark etti.
Dağcı'nın İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağı Rehabilitasyon Merkezi'ni araması üzerine, belediye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yaralı şahini teslim aldı.
Veteriner hekimler tarafından tedavisine başlanan şahinin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Duyarlı yaklaşımları için belediye ekiplerine teşekkür eden Dağcı, "Bu tür durumlarda herkesi aynı hassasiyeti göstermeye davet ediyorum. Doğanın bize emanet olan canlılarını korumalıyız." dedi.
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