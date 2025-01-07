Bursa'da yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı

Duyarlı yaklaşımları için belediye ekiplerine teşekkür eden Dağcı, "Bu tür durumlarda herkesi aynı hassasiyeti göstermeye davet ediyorum. Doğanın bize emanet olan canlılarını korumalıyız." dedi.

Çitli Mahallesi'nde yaşayan Mansur Dağcı, tarlasında bulduğu şahinin uçamadığını ve yaralı olduğunu fark etti.

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