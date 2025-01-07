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        Bursa'da yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 09:08 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:08
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        Bursa'da yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

        Çitli Mahallesi'nde yaşayan Mansur Dağcı, tarlasında bulduğu şahinin uçamadığını ve yaralı olduğunu fark etti.

        Dağcı'nın İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağı Rehabilitasyon Merkezi'ni araması üzerine, belediye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yaralı şahini teslim aldı.

        Veteriner hekimler tarafından tedavisine başlanan şahinin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

        Duyarlı yaklaşımları için belediye ekiplerine teşekkür eden Dağcı, "Bu tür durumlarda herkesi aynı hassasiyeti göstermeye davet ediyorum. Doğanın bize emanet olan canlılarını korumalıyız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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