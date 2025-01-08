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        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı 3 şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 06:53 Güncelleme: 08.01.2025 - 07:04
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        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı 3 şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Maltepe Mahallesi'nde Milaz M. ile yoldan geçen 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri Milaz M'ye tabancayla 2 el ateş etti.

        Milaz M, sol kolu ile sağ bacağına isabet eden mermilerle yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Milaz M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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