Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Milaz M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Milaz M, sol kolu ile sağ bacağına isabet eden mermilerle yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri Milaz M'ye tabancayla 2 el ateş etti.

Maltepe Mahallesi'nde Milaz M. ile yoldan geçen 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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