Bursalı sanayiciler Türkiye'nin 2024 ihracatına 16,7 milyar dolarlık katkı verdi

CEM ŞAN - Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden Bursa'dan geçen sene 16 milyar 705 milyon 875 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ihracatta İstanbul ve Kocaeli'nin ardından 3'üncü sırada yer alan Bursa, 2024'te 261 milyar 925 milyon 235 bin dolar olan Türkiye'nin toplam dış satımında yüzde 6,37'lik payın sahibi oldu.

2023'te 16 milyar 170 milyon 296 bin dolar olan Bursa'nın ihracatı, 2024'te yüzde 3,3'lük artışla 16 milyar 705 milyon 875 bin dolara ulaştı. Geçen sene 197 ülke, özerk ve serbest bölgeye dış satım gerçekleştiren Bursalı sanayiciler kent tarihinin en yüksek ihracat rakamına imza attı. - Ana pazar Almanya'ya 2,4 milyar dolarlık ihracat

Bursa'dan en fazla ihracat, Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye geçen yılki dış satım, 2023'teki seviyesini koruyarak 2 milyar 406 milyon 262 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İkinci sıradaki Fransa'ya dış satım yüzde 1,6 yükselişle 1 milyar 962 milyon 343 bin dolardan 1 milyar 994 milyon 57 bin dolara ulaştı.

Listenin üçüncü sırasındaki İtalya'ya dış satım geçen yıl, 2023'e göre yüzde 9,4 yükselişle 1 milyar 175 milyon 464 bin dolardan 1 milyar 285 milyon 442 bin dolara çıktı. Dördüncü sırada yer alan İspanya'ya 2023'te 1 milyar 83 milyon 673 bin dolar olan dış satım, 2024'te yüzde 4,8 düşüşle 1 milyar 31 milyon 995 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bursa'dan en çok ihracat yapılan beşinci ülke olan Birleşik Krallık'a geçen yıl yapılan ihracat, 2023'e kıyasla yüzde 14,7 artışla 709 milyon 858 bin dolardan 814 milyon 150 bin dolara ulaştı. - Otomotiv, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil sektörleri ön sıralarda İlin ihracatında otomotiv sektörü başı çekti. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi firmaların üretim ve ihracat yaptığı Bursa'da otomotiv endüstrisi, 7 milyar 654 milyon 711 bin dolar dış satımla ilin toplam ihracatının yüzde 45,82'sini karşıladı.

Otomotivin ardından Bursa'dan en fazla yurt dışına ürün satılan ana kalem, 1 milyar 574 milyon 928 bin dolarla "hazır giyim ve konfeksiyon" sektörü oldu. Kentin dış satımında üçüncü sırada yer alan "tekstil ve ham maddeleri" sektörünün 2024'teki ihracatı 1 milyar 283 milyon 893 bin dolara ulaştı. Bursa'nın 2024 ihracatına, "makine ve aksamları" sektörü 1 milyar 258 milyon 106 bin, "çelik" 1 milyar 12 milyon 951 bin, "kimyevi maddeler ve mamulleri" 861 milyon 848 bin, "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" 777 milyon 960 bin, "demir ve demir dışı metaller" ise 598 milyon 965 bin dolarlık katkıda bulundu.