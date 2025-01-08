Bursa'da barakada çıkan yangın söndürüldü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Aslanlar Sokak'taki bir evin bahçesinde bulunan barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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