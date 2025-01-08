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        Bursa'da barakada çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde barakada çıkan yangın, söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:59 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:04
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        Bursa'da barakada çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde barakada çıkan yangın, söndürüldü.

        Mahmudiye Mahallesi Aslanlar Sokak'taki bir evin bahçesinde bulunan barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

        Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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