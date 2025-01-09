Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Elinin lezzetini mesleğe dönüştürdü

        FATİH ÇAPKIN - Bursa'da ev hanımıyken "en iyi bildiği işi" yapmaya karar vererek yemek firması açan Fatma Dora, günlük 800 kişiye menü hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:47 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elinin lezzetini mesleğe dönüştürdü
        ABONE OL

        FATİH ÇAPKIN - Bursa'da ev hanımıyken "en iyi bildiği işi" yapmaya karar vererek yemek firması açan Fatma Dora, günlük 800 kişiye menü hazırlıyor.

        Almanya'dan Bursa'ya 16 yaşındayken taşınıp burada evlenen 4 çocuk annesi Fatma Dora (44), 11 yıl önce çocuklarını okula götürürken yaşadığı zorluklar nedeniyle araç almak ve aile bütçesine destek olmak için iş hayatına girme kararı aldı.

        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kursuna başvuran Dora, buradaki eğitmenin "para kazanmak için herkes en iyi yaptığı işi yapmalı" sözünden etkilendi.

        Eğitimlerin ardından ev yemekleri yaparak bu işi kazanca dönüştürmek için kolları sıvayan Dora, 2014'te evinin mutfağında sipariş üzerine yemek yapmaya başladı.

        KOSGEB desteğiyle 2015'te kendi iş yerini açan ve zamanla işlerini büyüten Dora, 16 çalışanıyla sipariş üzerine anlaştığı işletmeler için 800 kişilik yemek hazırlıyor.

        - "Burası hepimizin emektarı"

        Fatma Dora AA muhabirine, iş hayatına başladığı dönemde evinin mutfağının yetebileceği kapasitede kalmayı düşündüğünü ancak artan talepler üzerine iş yeri açma gerekliliği duyduğunu söyledi.

        Bu işe girmeden önce farklı sektörlerde iş yapmayı planladığını ancak daha sonra fikrinin değiştiğini dile getiren Dora, "KOSGEB kursunda bir eğitmenin 'yapacağınız iş, sizin hayatta en iyi yapacağınız iş olmalı ve bu işi yaparak para kazanabilirsiniz' demişti. Ben de yemek yapmayı çok iyi bildiğimi düşündüğüm için parayı da buradan kazanmaya karar verdim. İyi ki de öyle yapmışım." ifadesini kullandı.

        Dora, bu kadar büyüyebileceğini tahmin etmediğini belirterek, "Benim için hedef, sadece bir araç almaktı. Çünkü 4 çocukla okula gidip gelmek çok zorluydu. 'Aracımı alırım, bu bana yeterli' demiştim ama öyle olmadı. Şu an benimle birlikte çalışan arkadaşlarım arasında ev sahibi, araç sahibi olanlar var. Hem evimize, mutfağımıza, ailemize çok büyük katkıları oldu, burası hepimizin emektarı." dedi.

        - "Öncelikle çocuklarımızı büyüttük ve sonra iş hayatına atıldık"

        İş yerini büyütmesine rağmen ev usulü yemek yapmaya devam edeceklerini dile getiren Dora, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bizim yola çıkış amacımız ev yemekleri üzerineydi ve bu çizgiden hiç çıkmamak istiyoruz. Eli pratik ve profesyonel aşçılarla da birlikte çalıştık ama maalesef benim istemiş olduğum konsept dışına çıktı. Ben evde yıkadıkları şekliyle yani sirkeli suda yıkanmasından tutun, doğrama şeklinden, dinlenmesi, yemeğin deminin alması açısından tamamen evde kendi mutfaklarında pişirdiği gibi burada da o çizgiyi bozmadan yapmalarını istedim. Biz birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Çünkü hepimiz ev hanımıydık. Öncelikle çocuklarımızı büyüttük ve sonra iş hayatına atıldık. Bu anlamda birbirimizi destekliyoruz. Burada ev hanımlarıyla çalışma sebebim aslında tamamen kendi mutfaklarında yaptıkları reçeteleri buraya uygulamak."

        Dora, kişiye özel yemekler hazırladıklarını vurgulayarak, "Toplu olsa dahi firmalarımızın istedikleri yemekleri tercih ettikleri gibi hazırlıyoruz. Herkes istediği yemeği yesin istiyoruz. Firma sahibi buna bir ödeme yapıyor ama o elemanı da bunu yemek zorunda bırakmasınlar. Et yemeyen var, sadece zeytinyağıyla beslenmek isteyen var. Bu tercihi tamamen çalışanlara bırakmak istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        Kedi savaşı
        Kedi savaşı
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Trump'ın yemin töreni için rekor bağış toplandı
        Trump'ın yemin töreni için rekor bağış toplandı
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"

        Benzer Haberler

        İran uyruklu 3 kaçak göçmen, TIR'ın dorsesindeki suntaların arasında yakala...
        İran uyruklu 3 kaçak göçmen, TIR'ın dorsesindeki suntaların arasında yakala...
        Adres sordu, 'bilmiyorum' cevabını alınca bacağından vurdu
        Adres sordu, 'bilmiyorum' cevabını alınca bacağından vurdu
        Bursa'da komşusunu öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
        Bursa'da komşusunu öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
        Türk otomotiv sektörü "milyar dolarlık pazar" sayısını artırdı
        Türk otomotiv sektörü "milyar dolarlık pazar" sayısını artırdı
        Komşusunu tükürdüğü için öldürmüş
        Komşusunu tükürdüğü için öldürmüş
        Bursa'da silahla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da silahla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı