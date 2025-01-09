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        Bursa'da Kızılay Engelsiz Kulübü Kuruldu

        Türk Kızılayı Derneği Bursa Şubesi, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmak ve hizmetlerde koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Kızılay Engelsiz Kulübü'nü kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:25 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:28
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        Bursa'da Kızılay Engelsiz Kulübü Kuruldu
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        Türk Kızılayı Derneği Bursa Şubesi, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmak ve hizmetlerde koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Kızılay Engelsiz Kulübü'nü kurdu.

        Türk Kızılayı Derneği Bursa Şubesi çatısı altında kurulan kulübün ilk toplantısı, Şube Başkanı Alay Ergin ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kulübün başkanlığına ise Ecem Açıkgöz atandı.

        Şube Başkanı Alay Ergin, yaptığı açıklamada, "Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için bu kulübün önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. İnegöl'de başlayan bu hareketin tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Ecem Açıkgöz ise engelleri kaldırmak ve engelli bireylerin her alanda varlık göstermesini sağlamakta kararlı olduklarına belirterek, "Bu görevi üstlenmekten onur duyuyorum." dedi.

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