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        Bursa'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişileri kalacak yer temin edip çalıştıran 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:15 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:25
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        Bursa'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bursa'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişileri kalacak yer temin edip çalıştıran 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde düzensiz göçmenlerin kalacak yer temin edilerek çalıştırıldıklarını tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 15 yabancı uyruklu, kimlik tespiti için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Bu kişilerden 11'inin yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi.

        Düzensiz göçmenlere yaklaşık bir yıldır kalacak yer temin edip ihtiyaçlarını karşılayarak çalıştırdıkları tespit edilen 3 kişiden A.K. ve M.K'nin gözaltına alındığı, M.E'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Kimliksiz ve ikamet izni olmadan çalıştırılan düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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