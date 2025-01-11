Polisin ormanda karşılaştığı tilkiyle kurduğu dostluk 6 aydır devam ediyor

Bursa Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Taştan, ormanda yürüyüş yaparken karşılaştığı ve düzenli aralıklarla beslediği tilkiyle dost oldu.

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaklaşık 6 ay önce yürüyüş yaparken bir tilkiyle karşılaşan Taştan, arabasında bulunan kedi mamasını ağaç kenarlarına dökerek tilkiyi beslemeye başladı.

Taştan, zamanla kendisine alışan ve "Kurnaz" ismini verdiği tilkiyi eliyle beslemeye devam etti.

Ormana her yürüyüşe çıktığında tilkiyi besleyen Taştan, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Murat Taştan, AA muhabirine tilkinin kendisinden başka kimseyle yakınlaşmadığını ve yabancı gördüğünde uzaklaştığını belirterek, "6 ay önce ormanda yürüyüş yaparken çalıların arasında bir tilki gördüm. Başta korktum ama arabamda bulunan kedi mamasını çevreye dökerek onu kendime alıştırdım. Zamanla bana alıştı ve elimden mama yer hale geldi." dedi.

İzin günlerinde Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana giderek dostu "Kurnaz" ile vakit geçirdiğini aktaran Taştan, "Bu dostluk benim için çok özel. Kurnaz bana çok yakın davranıyor, bu bağımızı görenler hayran kalıyor." ifadelerini kullandı.