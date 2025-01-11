Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:CengizGöllü
Hakemler: Seçkin Yener, Ahmet Oğuzhan Ünal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Yiğit Yıldız, Abreu, Panou (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Gökhan Çatal, Kemal Kayhan, Erhan Hamarat, Emre Berat Fırat)
Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Gutierrez, Bahov, Özgür Karababa (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı, Mehmet Boğaçhan Zambak, Dünya Kandemir, Zilic)
Setler: 23-25, 25-20, 25-18, 20-25, 8-15
Süre: 141 dakika (32, 32, 30, 28, 19 )
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