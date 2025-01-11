Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 20:38 Güncelleme: 11.01.2025 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        ABONE OL

        Salon:CengizGöllü

        Hakemler: Seçkin Yener, Ahmet Oğuzhan Ünal

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Yiğit Yıldız, Abreu, Panou (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Gökhan Çatal, Kemal Kayhan, Erhan Hamarat, Emre Berat Fırat)

        Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Gutierrez, Bahov, Özgür Karababa (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı, Mehmet Boğaçhan Zambak, Dünya Kandemir, Zilic)

        Setler: 23-25, 25-20, 25-18, 20-25, 8-15

        Süre: 141 dakika (32, 32, 30, 28, 19 )

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Bu kirli oyunun ömrü tükendi'
        'Bu kirli oyunun ömrü tükendi'
        Kongrede Tatlıses sürprizi
        Kongrede Tatlıses sürprizi
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor
        CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor
        F.Bahçe'den G.Saray'a 'karaborsa' cevabı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a 'karaborsa' cevabı!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van

        Benzer Haberler

        Bursa'da kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü (2)
        Bursa'da kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü (2)
        Bursa'da maden sahasındaki patlatma sonrasında kaya parçalarının altında ka...
        Bursa'da maden sahasındaki patlatma sonrasında kaya parçalarının altında ka...
        Bursa'da kömür ocağında göçük: 1 işçi toprak altında
        Bursa'da kömür ocağında göçük: 1 işçi toprak altında
        İnegöl'de altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi
        İnegöl'de altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi
        İnegöl'de zimmet suçundan aranan hükümlü yakalandı
        İnegöl'de zimmet suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Bursa'da karşılıksız çek suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakal...
        Bursa'da karşılıksız çek suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakal...