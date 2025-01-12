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        Bursa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 02:29 Güncelleme: 12.01.2025 - 02:34
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        Bursa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Caddesi'nde İrfan I. (42) yönetimindeki 16 MDC 33 plakalı otomobil ile Mehmet A. (56) idaresindeki 16 CFT 15 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücü Mehmet A, eşi Ayşe A. (43), kızı Sevdanaz A. (10) ile diğer sürücü İrfan I. yaralandı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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