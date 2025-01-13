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        Mudanya'da "Kalandar geleneği" etkinlikleri düzenlendi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan "Kalandar'ın ilk gününde, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 09:03 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:04
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        Mudanya'da "Kalandar geleneği" etkinlikleri düzenlendi
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan "Kalandar'ın ilk gününde, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte, yürüyüş ve yöresel oyunlar sergilendi.

        Çevre il ve ilçelerden gelen katılımcılar, Gazi Cemil Caddesi’nde keman ve oyun eşliğinde başlayan Otçu yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş, Aşağı Mahalle Meydanı’nda devam etti. Göynüklü Sarı Yelekliler Folklor Ekibi ve Akçaabat Folklor Ekibi, sergiledikleri yöresel oyunlarla meydanda renkli görüntüler oluşturdu.

        Birbirinden lezzetli yöresel yemeklerin sergilendiği stantlarda ikramlar yapıldı. Daha önce düzenlenen lezzetli yemek yarışmalarında birinci, ikinci ve üçüncü olanlara etkinlikte çeyrek altın hediye edildi. Hediyeleri Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş ve Volkan Özbek takdim etti.

        Karadeniz sanatçılarının seslendirdiği şarkı ve türküler eşliğinde devam eden etkinlik, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Aylar önce hazırlandığı büyük bir organizasyon ve büyük bir emek olduğunu görüyorum. Mudanya'mız bir mozaik; her kültürden çokça insanımızın yaşadığı bir yer. Yeni Kalandar yılını kutluyoruz. Bu tür etkinliklere elimizden geldiği kadar destek veriyoruz ve imkanımız olduğu sürece destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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