Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Solistler Geçidi" konseri gerçekleştirildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, "Solistler Geçidi" konseri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 01:31 Güncelleme: 15.01.2025 - 01:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Solistler Geçidi" konseri gerçekleştirildi
        ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, "Solistler Geçidi" konseri düzenledi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Orkestra ve solistler, Anadolu'nun ezgi ile türkülerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi. Seslendirilen eserlere izleyiciler zaman zaman eşlik etti.

        Konser sonunda orkestra, solistler ve şef uzun süre ayakta alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
        "Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor!"
        "Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor!"
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız
        İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!

        Benzer Haberler

        Tartıştığı kardeşlerini tüfekle rehin aldı
        Tartıştığı kardeşlerini tüfekle rehin aldı
        Bursa'da kardeşini silahla rehin alan kişi tutuklandı
        Bursa'da kardeşini silahla rehin alan kişi tutuklandı
        Bursa'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        BTB Başkanı Matlı, ELÜS işlemlerinde aracılı sistemin başlatılmasını değerl...
        BTB Başkanı Matlı, ELÜS işlemlerinde aracılı sistemin başlatılmasını değerl...
        Alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı
        Alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı